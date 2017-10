Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cadeia VIP muda-se para Leiria

Investimento de 4,3 milhões na nova prisão.

Por Miguel Curado | 06:00

A prisão de Évora, onde o ex-primeiro-ministro José Sócrates esteve em prisão preventiva durante dez meses, e que recebe outros reclusos das forças de segurança e de organismos da Função Pública, vai ser esvaziada de presos ‘VIP’.



O projeto de reforma do sistema prisional feito pela Direção-Geral dos Serviços Prisionais, e já entregue ao Ministério da Justiça para apresentação ao Parlamento, prevê que os atuais 41 presos desta cadeia sejam transferidos para a prisão de Leiria/Jovens, onde estão contempladas 50 vagas.



Esta mudança é para ocorrer nos próximos 10 anos (2017-2027). A escolha da cadeia de Leiria/Jovens, que tem 347 lugares e apenas 184 reclusos, para albergar os reclusos de Évora prende-se não só com a centralidade geográfica, mas também com o facto de a mesma estar num terreno com 140 hectares, dotado de sete pavilhões e infraestruturas de trabalho e combate à toxicodependência, consideradas adequadas para presos com necessidades especiais de proteção.



As obras a realizar custarão 4,3 milhões de euros. A prisão de Évora, por seu turno, terá também de sofrer obras, já que conta apenas com 35 vagas e albergará 200 reclusos que, desejam os Serviços Prisionais, serão todos originários do distrito.



O Governo prevê investir cerca de 446,5 milhões de euros no projeto de reestruturação de todo o sistema prisional, e deverá contar para o efeito com comparticipação comunitária.



No entanto, e segundo o relatório a que o CM teve acesso, está contemplada a contratação de apenas 200 novos guardas prisionais, apesar de no documento se prever a saída de 906 guardas por reforma, durante a próxima década.



PORMENORES

PSP está em maioria

Quarenta e um homens (36 condenados e cinco preventivos), estão presos na cadeia de Évora. A maioria, 22, pertence à PSP, seguindo-se nove GNR, sete guardas prisionais e três inspetores da PJ.



José Sócrates

Além do ex-primeiro ministro José Sócrates, passaram pela prisão de Leiria o ex-diretor do SEF, Manuel Palos, e o procurador Orlando Figueira.



Prazos com ministério

Questionada pelo CM, a Direção-Geral dos Serviços Prisionais remete para o Ministério da Justiça questões sobre prazos para a implementação da reforma do sistema prisional.



Cadeia de Lisboa fechada

O Estabelecimento Prisional de Lisboa é a maior das oito cadeias que o Governo quer encerrar. Os 887 reclusos serão colocados em pavilhões a construir na cadeia de Sintra.