Cadeias fecham o ano com menos 447 presos

"Não foram até agora, no entanto, tomadas medidas concretas por parte do Estado – como a contratação de mais técnicos de reinserção social – que permitam aos serviços prisionais controlar melhor as liberdades condicionais", explicou fonte ligada à execução de penas.Na forja estão ainda alterações legais para a substituição das penas de prisão nas cadeias por dias livres relativas aos crimes menores (rodoviários), por prisão domiciliária.

As 49 cadeias portuguesas fecharam o ano passado com 13 775 reclusos, menos 447 do que no final de 2015. Apesar da descida, após seis anos seguidos quase sempre a subir, a taxa de sobrelotação nas cadeias continua acima dos 130 por cento.Contactados pelo, os serviços prisionais não adiantam uma explicação para este facto, manifestando "esperança na continuação da substituição das penas privativas de liberdade".Fontes ligadas ao meio prisional, no entanto, apontam "entrevistas dadas pelo diretor-geral das cadeias, Celso Manata, a apelar aos juízes para a aplicação de mais liberdades condicionais", como possível explicação para a descida na lotação prisional.