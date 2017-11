Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cadela ‘Barbaças’ cai em poço de 30 metros

Animal foi salvo pelos Bombeiros Voluntários de Albufeira com recurso a cordas.

Por Ana Palma | 01:37

A cadela ‘Barbaças’ tinha ido à caça com o dono e outros caçadores e estava a correr num terreno, na zona de Paderne, no concelho de Albufeira, quando caiu dentro de um poço com água, de uma altura de cerca de 30 metros.



Segundo o CM apurou, o alerta foi dado cerca das 10h20 de ontem, tendo a cadela sido resgatada pelos Bombeiros Voluntários de Albufeira (BVA).



O animal, uma espécie de podengo de pequeno porte, corria risco de vida e apenas a pronta atuação dos bombeiros conseguiu evitar o pior.



"Tivemos de recorrer a cordas para proceder ao resgate da cadela, tendo um bombeiro descido até ao fundo do poço para a ir buscar, com o apoio de uma rede", explicou ao CM o adjunto de comando dos BVA, Milton Rodrigues, que coordenou as operações de socorro no terreno.



Uma vez retirada do poço, a ‘Barbaças’, que se encontrava muito assustada, foi de imediato entregue ao seu que se encontrava no local, a acompanhar as operações. Apesar da altura da queda, a cadela apresentava apenas um pequeno arranhão numa das patas.



Tal como o CM noticiou, outro cão tinha sido salvo, na terça-feira de manhã, pelos Bombeiros Voluntários de S. Bartolomeu de Messines depois de ter caído numa conduta de rega na zona da Várzea de Benaciate, da qual não conseguia sair pelos próprios meios.



O alerta foi dado pelas 09h15, tendo o animal, de médio porte e de raça indeterminada, sido também resgatado com sucesso.