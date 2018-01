Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cadela resgatada de falésia em Lagoa

Autoridades procuram o dono do animal.

Por Ana Palma | 08:35

Uma cadela que estava presa numa falésia da ponta da Amoreira, em Ferragudo, Lagoa, foi resgatada pelo salva-vidas e mota de água da Estação do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) de Ferragudo.



Segundo o CM apurou junto do comandante Santos Arrabaça, da Capitania do Porto de Portimão, o alerta foi dado sábado à tarde por dois populares - pai e filha - que detetaram o animal, isolado pelo mar, numa plataforma rochosa a dois metros de altura da água. O pessoal do salva-vidas subiu a rocha mas a cadela, de médio porte, saltou para a água, de onde foi então resgatada. Quando foi içada para o salva-vidas, estava assustada e mordeu a mão de um dos tripulantes, que teve de receber tratamento. O animal foi depois transportado, em segurança, para a estação do ISN, em Ferragudo, onde foi logo visto por uma veterinária. Apresentava alguns ferimentos nas patas, por andar nas rochas.



A cadela foi depois levada para uma clínica veterinária pela Polícia Marítima, que procura os donos do animal.