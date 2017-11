Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cadela resgatada de poço em Vila Nova de Gaia

Animal foi entregue à dona e está bem de saúde.

Por M.J.B. | 08:15

Os Bombeiros de Coimbrões resgataram, terça-feira à noite, uma cadela que caiu a um poço com cerca de 15 metros, numa propriedade, em Canidelo, Vila Nova de Gaia.



O animal foi entregue à dona e está bem de saúde.



"Tivemos que montar um lanço de escadas e com ajuda de cordas conseguimos retirar a ‘Kika’", explicou Hélder Madureira, que esteve no local.