Cadela resgatada do mar

A Polícia Marítima está a tentar localizar o dono.

08:39

Uma cadela que foi detetada a nadar entre a Ponta do Altar e a praia dos Caneiros, Lagoa, e depois se refugiou numa praia sem acesso, foi resgatada, sábado, pelo salva-vidas de Ferragudo.



Segundo o CM apurou junto do comandante Santos Arrabaça, da Capitania do Porto de Portimão, "trata-se de uma cadela de cerca de seis meses de idade, arraçada de Labrador. O nadador-salvador da praia dos Caneiros foi ter com ela ao buraco onde se tinha acolhido e depois o salva-vidas foi buscá-la". O animal, sem chip, foi levado ao veterinário e encontra-se bem.



