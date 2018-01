Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cães de turistas envenenados em Silves

Dois animais morreram depois de comerem chouriço com veneno.

Por Tiago Griff | 09:12

Dois cães morreram, com suspeita de envenenamento, num parque de caravanismo em Pera, no concelho de Silves. A GNR esteve no local e vai investigar após decisão do Ministério Público.



"Os animais eram de turistas estrangeiras - uma inglesa e outra holandesa - que estavam instaladas neste parque de caravanismo. Não fizeram mal a ninguém. Foi muito triste", disse ao CM fonte do Mikki’s Place to Stay, um parque de caravanismo em Pera.



O caso aconteceu na passada sexta-feira. O veneno terá sido ingerido pelos cães dentro de pedaços de chouriço que foi cortado em rodelas e atirado para o chão do parque. Os dois cães foram depois descobertos pelos donos: um deles já estava morto e outro viria a morrer pouco tempo depois.



"Um das senhoras não consegue sair da caravana por causa do desgosto e outra foi-se embora", revela a mesma fonte.



O Núcleo de Proteção Ambiental do Destacamento Territorial da GNR de Silves esteve no local a recolher vestígios e os cadáveres dos cães foram enviados para um veterinário local.



Foi levantado um auto de notícia e o processo foi enviado pela GNR para o Ministério Público, que irá agora decidir se vai haver investigação.