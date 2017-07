Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cães e donos em festival com rali junto ao Douro

Iniciativa exclusivamente dedicada a cães é promovida pela primeira vez em Portugal.

Por Silvana Araújo Cunha | 11:00

Mais de 400 festivaleiros - muitos deles de quatro patas - esperavam, ontem de manhã, pela abertura do recinto do ‘Dogga’Live’, no recinto do Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia. No primeiro festival canino em Portugal não há concertos para ver mas, até ao final do dia de hoje, há atividades lúdicas e educacionais para cães e para os seus donos.



"É excelente, deviam ser feitas mais iniciativas destas", disse Emanuel Caetano, na companhia de Myagi. "É um membro da família. As pessoas precisam de aprender que um cão não é um objeto ou um presente de Natal", afirmou o dono do animal, enquanto aguardava a sua vez para participar no Dog Rally. A atividade - onde cães e donos ultrapassam obstáculos e desafios - é uma das que mais pessoas atraem ao evento.



"O mais importante é eles socializarem. Um cão nunca é impossível de educar se os donos estiverem educados também. É muito bom podermos ir com os nossos cães para todo o lado", partilhou António Reis, acompanhado pelos amigos de quatro patas, Quimera e Titã.



O festival assenta num conceito de educação, com reforço positivo. "As pessoas têm que começar a pensar que ter um cão é um compromisso. Tal como não se pode descartar a educação de um filho, passa-se a mesma coisa com um cão. Foi da necessidade de educar que surgiu esta ideia", indicou ao CM Manuela Villas Boas, promotora do evento - que resulta de uma parceria entre a Dogga Academy for Dogs e a Câmara de Vila Nova de Gaia.

Como em qualquer festival, o Dogga’Live tem também um espaço dedicado à restauração, com opções como gelados para cães. Os workshops e a apresentação de raças completam o programa. As entradas custam um euro.