Cães maltratados em dois abrigos

Testemunhas dizem que animais vivem sem condições.

Por Aureliana Gomes | 06:00

Há mais de um ano que centenas de cães estão sem condições em dois abrigos de Santo Tirso.



O caso tem vindo a ser denunciado por algumas pessoas, que não se conformam com a situação e que agora fizeram uma queixa de maus-tratos na GNR. O DIAP do Porto abriu uma investigação.



Ao Correio da Manhã, Fernanda Silva, que esteve nos abrigos, fala em falta de condições e num "crime contra os animais".



"Eles não têm condições para viver e ninguém faz nada. São mais de 300 cães que vivem no meio do lixo", explicou.



O CM tentou ouvir os responsáveis dos abrigos, mas sem sucesso.