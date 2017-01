Cães mortos por envenenamento geram indignação

O que achou desta notícia?







Dois cães foram encontrados mortos, na segunda-feira, supostamente por envenenamento, no largo da Igreja, em Argoncilhe, Santa Maria da Feira."Os dois faziam parte de um grupo de quatro animais abandonados que paravam na zona. Estavam a deitar espuma pela boca e no chão estavam substâncias vomitadas", contou aoMaria Adília, moradora que se deparou com os animais mortos. "Ninguém tem o direito de fazer isto", concluiu.