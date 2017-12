Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cães vadios matam 42 ovelhas em Bragança

Produtor de animais perdeu principal sustento da família.

Por Tânia Rei | 08:33

Três cães vadios mataram 42 ovelhas num curral, na quarta-feira, em Bragança. Eurico Loureiro, o proprietário dos animais, ia dar-lhes de comer quando se deparou com o cenário macabro. "Vi os cães a sair e depois encontrei os animais mortos.



Algumas das ovelhas estavam prenhas. Tinham marcas de mordeduras na garganta e nas patas", conta ao CM. Restam 12 animais, que ficaram em muito mau estado.



O produtor diz que é frequente ver matilhas de cães abandonados na zona. "Noutra ocasião mataram-me 30 galos. Qualquer dia, atacam uma pessoa", alerta Eurico Loureiro, cuja família perdeu agora o sustento. "Vamos ter de começar de novo como quem perdeu as casas nos fogos. Cada cabeça custa 100 € e eu não tenho dinheiro para as repor", desabafou o criador.