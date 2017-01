Cai a poço e morre atrás de ovelha

O corpo foi removido para autópsia, que deverá realizar-se hoje, na morgue do Hospital de S. Teotónio, em Viseu.



Quando os Bombeiros Voluntários de Mangualde chegaram o pastor já não respondia a estímulos, acabando por ser retirado já sem vida do poço.O corpo foi removido para autópsia, que deverá realizar-se hoje, na morgue do Hospital de S. Teotónio, em Viseu.O acidente chocou a população, já que José Duarte era uma pessoa querida por toda a gente. "Foi uma grande perda para a freguesia", disse aoÁlvaro Matos, presidente da Junta de Freguesia de Santiago de Cassurães, onde pertence Casal de Cima, adiantando que José Duarte "era um homem trabalhador".

Um homem de 77 anos morreu ao cair a um poço, junto da sua casa, em Casal de Cima, Mangualde, quando tentava salvar uma ovelha, que também acabou por não resistir à queda. O poço tinha pouca altura de água, desconhecendo-se por isso se o homem morreu afogado, em consequência da queda ou se sofreu alguma doença súbita.O acidente ocorreu no sábado, pelas 12h30, quando José Duarte, que era pastor, estava a guardar o rebanho e se apercebeu da queda ao poço de uma ovelha. Ao tentar salvá-la acabou por cair também. Incapaz de sair do poço, gritou por socorro, mas o facto de não haver outras casas nas proximidades impediu que fosse ouvido.O idoso viria a ser encontrado ainda com vida pela mulher, quando ela foi à sua procura para lhe levar o almoço. José Duarte ainda conseguiu falar com a mulher, pedindo-lhe para alertar os bombeiros.