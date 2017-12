Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cai em ravina e morre em Cabeceiras de Basto

Despiste na Nacional 311 mata empresária de 52 anos.

Por Fátima Vilaça | 08:33

Conceição Martins, de 52 anos, estava habituada aos perigos da estrada de montanha que todos os dias percorria entre a vila de Salto, Montalegre, onde vivia, e Cabeceiras de Basto, onde explorava um restaurante. Ontem de manhã, a viagem foi abruptamente interrompida quando o Seat Ibiza da empresária se despistou e caiu numa ravina. O carro capotou e embateu com violência num monte de pedras. O veículo foi visto por outro condutor, que alertou as autoridades.



A vítima foi encontrada presa no interior do veículo e já sem sinais vitais. "Não conseguimos precisar há quanto tempo estaria ali. Tínhamos acesso apenas a um dos membros superiores e percebemos que estava sem pulso e só quando a desencarcerámos é que a equipa médica confirmou o óbito", explicou Marta Madanços, dos Bombeiros Cabeceireses.



Conceição Martins explorava uma pizaria no centro de Cabeceiras de Basto desde que regressou da Suíça, onde esteve emigrada. Era casada e mãe de duas filhas, já adultas. A GNR investiga o despiste fatal.