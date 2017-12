Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cai no interior de betoneira e morre

Operário estava há cerca de duas horas e meia no interior da máquina, em Oliveira de Azeméis.

Por Ana Silva Monteiro e Francisco Manuel | 08:43

Carlos Silva, de 35 anos, morreu ontem após cair de uma altura de quatro metros para o interior de uma betoneira, na pedreira de Fajões, em Oliveira de Azeméis. Os bombeiros tiveram grandes dificuldades em retirar o operário da máquina. O óbito foi declarado no local do acidente.



"O homem estava a fazer a manutenção a uma máquina, quando, por causas desconhecidas, caiu de uma altura de quatro metros. Os trabalhos para retirar a vítima do interior da betoneira demoraram cerca de duas horas e meia", disse ao CM Mário Pessoa, adjunto dos bombeiros de Fajões.



O alerta para o acidente foi dado pelas 14h50 por outros funcionários da pedreira que se encontravam no local. Quando os bombeiros chegaram , Carlos Silva estava caído no interior da máquina numa zona bastante confinada.



" A betoneira estava com carga elétrica e desligá-la ia fazer com que os macacos da máquina esmagassem o homem. Optámos por cortar a betoneira para conseguir retirar a vítima. Mas ele não resistiu aos ferimentos graves ", contou Mário Pessoa.



Quando os bombeiros retiraram a vítima do interior da betoneira, o homem estava em paragem cardiorrespiratória. Os médicos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) estiveram no local, onde acabaram por declarar o óbito. O corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal onde vai ser autopsiado. As causas deste acidente estão a ser investigadas pela GNR.