Caiu parte de telhado de escola em Viana do Castelo

Incidente não causou vítimas nem danos no interior do estabelecimento de ensino.

22:03

Parte do telhado da escola básica do 1.º Ciclo e Jardim de Infância de Portuzelo, em Viana do Castelo, caiu esta quarta-feira à tarde mas sem causar vítimas, disse à Lusa fonte dos bombeiros municipais da cidade.



De acordo com a mesma fonte "uma parte, pequena, do telhado caiu sobre a placa de cimento sem causar danos no interior do estabelecimento de ensino".



Contactada pela Lusa, a vereadora da Educação da Câmara de Viana do Castelo, Maria José Guerreiro explicou que "os técnicos camarários estiveram a avaliar o edifício e concluíram não estar em causa a segurança" dos 45 alunos que frequentam o estabelecimento de ensino.



Maria José Guerreiro adiantou que "o caso ocorreu na zona da sala do jardim-de-infância, razão pela qual, e até estar concluída a reparação do telhado hoje iniciada, as crianças vão ser encaminhadas para o centro escolar da freguesia vizinha de Santa Marta de Portuzelo".



"Já estão tratados os autocarros que vão assegurar o transporte das crianças de e para casa, sem custos para os encarregados de educação", afirmou a responsável.



A vereadora da Educação adiantou que os "alunos do primeiro ciclo vão continuar a ter aulas no edifício".



José Pimenta, da associação de pais, disse que "o empreiteiro deslocou-se ao local para tapar o buraco no telhado e impedir a entrada de água da chuva para o interior".



A Escola Básica do 1.º Ciclo com Jardim de Infância de Portuzelo, situado na rua da Estrada Celha, é frequentada por 45 alunos.



A queda de parte do telhado ocorreu cerca das 17:30. Ao local deslocaram-se sete operacionais e duas viaturas dos bombeiros municipais de Viana do Castelo.