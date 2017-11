Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Caixa multibanco assaltada à bomba em Vila Nova de Famalicão

Furto ocorreu por volta das 04h30, na freguesia de Nine.

08:26

Uma caixa multibanco foi assaltada, esta madrugada de terça-feira, com recurso a explosão em Nine, Vila Nova de Famalicão. O furto ocorreu por volta das 04h30 numa dependência bancária do Crédito Agrícola.



Em atualização