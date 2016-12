Caixa multibanco assaltada em Alcochete

O assalto terá ficado gravado pelas câmaras de vigilância.

Uma caixa multibanco do banco Crédito Agricola foi assaltada, na madrugada desta sexta-feira, com recurso a uma explosão de gás em Alcochete.O assaltou aconteceu por volta das 4h13, quase à mesma hora que o assalto ao multibanco de ontem no Samouco (a cerca de 5 quilómetros desta caixa).Ao contrário do que aconteceu esta quinta-feira, os assaltantes conseguiram fugir com as gavetas da caixa multibanco cheias de dinheiro. Recorde-se que em épocas festicas os bancos fazem um reforço de dinheiro aos multibancos.