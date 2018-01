Caixa multibanco assaltada em Vila do Conde

Explosão danificou edifício da Junta de Freguesia de Vilar.

Uma caixa de multibanco foi assaltada durante a madrugada desta quinta-feira, em Vilar, Vila do Conde. O alerta do incidente foi dado por volta das 04h24.

O terminal multibanco estava inserido na Junta de Freguesia de Vilar.



Segundo o que o CM apurou o assalto ocorreu com recurso a explosão que danificou em grande parte o edifício.

"O cenário foi de destruição quase total. Todo o espaço interior foi todo danificado" Amândio Couteiro, presidente da junta de freguesia de Vilar.

No interior do edifício há um balcão dos CTT que estará encerrado durante os próximos dias.

A explosão destruiu as janelas, portas e vários gabinetes que existem no estabelecimento.



No local prossegue-se agora á limpeza do edifício.

A PJ já está no local a investigar