Caixa multibanco assaltada por explosão em Barcelos

Por Lusa e Liliana Rodrigues | 10:30

Uma caixa multibanco foi esta quarta-feira assaltada, por explosão, em Silveiros, Barcelos, por "quatro a cinco" indivíduos armados e encapuzados, informou fonte da GNR.



Segundo a fonte, os assaltantes, que teriam "pelo menos uma caçadeira", levaram as caixas em que se encontrava o dinheiro, num montante ainda não divulgado.



O assalto registou-se pelas 05h50, num multibanco instalado numa livraria, face à estrada nacional 204. O alerta foi dado por moradores, que acordaram com o estrondo da explosão.



A explosão provocou "danos consideráveis" no estabelecimento.



Os assaltantes puseram-se em fuga numa viatura preta de alta cilindrada.



A Polícia Judiciária está a investigar.