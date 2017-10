Caixa multibanco assaltada por explosão em Vila Nova de Gaia

O assalto registou-se num multibanco instalado numa livraria.

Por Lusa | 11:17

Uma máquina multibanco foi esta quarta-feira assaltada em Vila Nova de Gaia, com recurso a explosivos, por grupo de quatro pessoas encapuzadas, que se deslocavam "numa viatura de cor escura", revelou à Lusa a PSP do Porto.



O assalto aconteceu pelas 04h30 num posto de abastecimento de combustível na rua Fonte dos Arrependidos, perto de Santo Ovídeo, e provocou danos no estabelecimento, acrescentou a fonte, indicando que a Polícia Judiciária (PJ) foi chamada a investigar o caso.



A PJ está também a averiguar o assalto por explosão de uma outra caixa multibanco, em Silveiros, concelho de Barcelos, pouco mais de uma hora depois do incidente em Gaia.



Naquela localidade do distrito de Braga, uma caixa multibanco foi assaltada por explosão pelas 05h50, por "quatro a cinco" indivíduos armados e encapuzados, informou fonte da GNR.



Segundo a fonte, os assaltantes, que teriam "pelo menos uma caçadeira", levaram as caixas em que se encontrava o dinheiro, num montante ainda não divulgado.



O assalto registou-se num multibanco instalado numa livraria, face à estrada nacional 204 e a explosão provocou "danos consideráveis" no estabelecimento.



Os assaltantes puseram-se em fuga numa viatura preta de alta cilindrada.