Caixa multibanco roubada com explosão de gás no centro de Lisboa

Ataque nas Amoreiras aconteceu de madrugada. É o 140º caso no país desde o início do ano.

A caixa multibanco da agência bancária Eurobic, instalada na rua D. João V, no bairro lisboeta das Amoreiras, foi assaltada na madrugada desta sexta-feira.



O ataque não teve testemunhas e terá ocorrido por volta das 5h00. Os assaltantes usaram um dispositivo com recurso a gás para fazer explodir a caixa multibanco e conseguiram chegar ao cofre, tendo levado o compartimento onde são guardadas as notas.



Este caso, registado no centro de Lisboa, eleva para 140 os casos conhecidos de assaltos a caixas multibanco em 2017, por todo o País.



Na manhã desta sexta-feira, a caixa multibanco da agência Eurobic foi tapada com um painel banco. A agência abriu esta sexta-feira aos clientes. O equipamento alvo da explosão estava instalado numa parede relativamente afastada da entrada no banco, mas eram visíveis alguns danos na fachada da dependência bancária.



O assalto aconteceu a cerce de 500 metros de uma esquadra da PSP. A PJ está a investigar o caso.