Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Caixa pagava luxos de José Sócrates

Sócrates não tinha qualquer controlo sobre o que gastava. Gestora de conta avançava com verbas a qualquer hora.

Por Tânia Laranjo | 01:30

Um consumidor compulsivo que gastava o que tinha e o que não tinha. Mas que podia recorrer sempre ao banco do Estado para tapar as dificuldades de liquidez. "Não há problema", dizia com frequência Teresa Veríssimo, a sua gestora de conta.



Um dos casos, relatados nas escutas do processo Marquês, aconteceu em setembro de 2013. Sócrates foi a um restaurante e o cartão de crédito foi rejeitado. Ligou a Teresa para saber o que se passava porque, garantia, não tinha gastado dinheiro.



Afinal, tinha-se esquecido. Não se lembrava, por exemplo, que tinha comprado um casaco Prada de 4100 euros para o filho. E que, para si, também comprou um casaco que custou mais de dois mil euros. E que depois ficou em hotéis e que foi a restaurantes. "O tempo passa e é natural que uma pessoa não se recorde", dizia Sócrates a Teresa Veríssimo, para justificar a falta de memória.



Outro momento que revela a relação especial que tinha na Caixa Geral de Depósitos aconteceu quando Sócrates quis fazer um segundo empréstimo (já tinha pedido 120 mil euros). Tinha a conta a descoberto e precisava de transferir de imediato dinheiro para Sofia Fava.



Teresa Veríssimo, mais uma vez, foi incansável. Fê-lo imediatamente, pediu apenas a José Sócrates que depois lhe fizesse chegar os documentos necessários. Um deles era a declaração de rendimentos de 2012, ao que Sócrates respondeu. "Isso é fácil. Em 2012, não tive rendimentos".



Riram ambos, a gestora de conta e o ex-primeiro-ministro, e o dinheiro foi transferido. Como foi tantas e tantas vezes que Sócrates precisou de dinheiro imediato. Como quando a sua conta apresentou um saldo negativo de mais de sete mil euros.



Sócrates não percebia porque não conseguia fazer levantamentos. Não estava habituado, explicou à gestora, disse que não sabia que o ‘menos’ significava conta a negativo.



PORMENORES

Menos de 500 euros

Em outubro de 2013, Sócrates tinha menos de 500 euros na conta. Teresa Veríssimo descansava-o: "Já tem aquele plafond de 10 mil euros em conta ordenado. Pode levantar 9500".



Agência de viagens

No mesmo dia, Sócrates pediu à gestora de conta que fizesse uma transferência de oito mil euros para a agência de viagens.



Mil euros para Paris

Sócrates pagava mil euros por cada viagem de avião para Paris. Seguia sempre em primeira classe e não estava disposto a abdicar do luxo.