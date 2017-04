Caixas de mandioca e chuchu ocultam cocaína

"O suspeito detido em flagrante é o proprietário da empresa que foi criada de propósito para este tipo de operação. Os outros quatro foram detidos fora de flagrante", revelou ontem Arnaldo Silva, coordenador de Investigação Criminal da Polícia Judiciária.



A droga provinha da América Latina, sobretudo da Costa Rica. Os homens detidos, com idade entre os 38 e os 50 anos, foram presentes a um juiz.



As grandes quantidades de estupefacientes chegaram a Portugal através do porto de Leixões, Matosinhos. Vinham envoltas em papel químico, de forma a ocultar o cheiro, e nos fundos falsos de caixas de mandioca e chuchu, transportadas em contentores frigoríficos.Ao todo, a Polícia Judiciária do Porto, em colaboração com a Guardia Civil espanhola, apreendeu 32 quilos de cocaína, num armazém no Grande Porto. Cinco homens, todos de nacionalidade estrangeira, foram detidos, um deles em flagrante.A investigação já durava desde outubro e culminou na quinta-feira. Para dar mais credibilidade ao esquema - que tinha como objetivo a introdução da droga na Europa, através de Portugal -, foi criada uma empresa de fachada de comercialização de frutos e produtos hortícolas.