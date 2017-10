Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Caldas da Rainha recupera tradições antigas com mais de 100 'pasteleiras'

Uma centena de bicicletas vai desfilar nas ruas da cidade.

04.10.17

A cidade das Caldas da Rainha recuperou tradições antigas e no feriado de 5 de outubro a população vai poder 'viajar no tempo'. Mais de 100 bicicletas clássicas, de várias partes do país, vão passear pelas ruas no 11º passeio de 'pasteleiras'.



Os visitantes do evento vão poder assistir, em vários pontos da cidade, a cenas que retratam o quotidiano do século XIX. Entre folclore, lendas, jogos tradicionais, danças e ofícios há ainda quem recorde provérbios e pregões, desgarradas e fandangos.



As 'pasteleiras' vão ser conduzidas por participantes de todas as idades e rigorosamente trajados.