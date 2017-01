Calmantes junto a casa de jovens envenenadas pela tia

Os factos remontam ao período entre janeiro de 2008 e dezembro de 2012, quando as raparigas ficavam ao cuidado da tia.



Foram também ouvidas técnicas da Cooperativa de Apoio à Integração do Deficiente, que referiram que a família era já acompanhada desde 2003 e revelaram que a irmã de Linda Rosa foi institucionalizada depois de ter sido também internada, em setembro de 2012, igualmente por intoxicação medicamentosa.Os factos remontam ao período entre janeiro de 2008 e dezembro de 2012, quando as raparigas ficavam ao cuidado da tia.

A recolha de três invólucros de Xanax, medicamento usado como calmante, encontrados junto à casa das jovens e a autópsia ao corpo da vítima mortal foram o ponto de partida para a investigação da Polícia Judiciária à mulher acusada de envenenar as duas sobrinhas, em Santo Tirso. Linda Rosa, de 28 anos, morreu e a irmã, de 30, salvou-se após mais de três meses no hospital.As vítimas, que sofriam de deficiência mental, viviam com o pai, mas, desde a morte da mãe, em 2007, contavam com o apoio da tia, Maria Alice Santos - que responde por dois crimes de homicídio qualificado, um deles na forma tentada. A arguida, que sofre do síndrome de Münchhausen (transtorno que leva a fingir ou a causar doenças para chamar a atenção), manteve-se em silêncio na primeira sessão do julgamento, ontem, no Tribunal de Matosinhos.Ao coletivo, a inspetora da Polícia Judiciária que conduziu a investigação explicou que, após o resultado da autópsia, foram recolhidas informações em farmácias, realizadas buscas à casa onde as jovens viviam e também à da tia, onde Linda Rosa esteve cerca de um mês depois de um primeiro internamento, no Hospital de S. João, no Porto, por intoxicação medicamentosa. Morreu em junho de 2012.