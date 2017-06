Calor matou mais 276 em três dias

Ondas de calor matam milhares em Portugal

Portugal registou nos últimos 40 anos três ondas de calor que mataram milhares de pessoas. Em junho de 1981 foram registados 1900 óbitos adicionais, dez anos mais tarde houve mais mil mortos e em julho de 2003 o acréscimo foi de 1684 óbitos.



Raios ultravioleta de risco máximo

A exposição solar aos raios ultravioleta apresenta hoje nos distritos da Guarda, Santarém, Setúbal, Portalegre, Évora e Beja um risco máximo. As autoridades recomendam permanecer o máximo de tempo em casa.







O calor extremo registado nos dias 18, 19 e 20 deste mês e os consequentes incêndios de grandes proporções fizeram subir o número de óbitos para valores nunca registados, nos meses de junho, desde 2009. De acordo com os dados provisórios divulgados pela Direção-Geral da Saúde (DGS), nestes três dias morreram 1060 pessoas, quando em igual período do ano passado se verificaram 784 mortes, o que traduz uma subida de 276 óbitos.É sobretudo a população mais idosa a mais vulnerável ao calor tórrido verificado. Do acréscimo de 276 óbitos, 244 foram pessoas que tinham mais de 65 anos. O acréscimo de mortalidade ocorre num período em que as temperaturas atingem valores muito elevados para a época. De Norte a Sul do País, a onda de calor ditou temperaturas recordes. Em Lisboa foram alcançados 40,8 graus, sendo que o anterior valor máximo de junho era de 39,3 graus em 2013. Em Vila Real o valor mais alto datava de 1943 com 38,5 graus, e no dia 17 deste mês foram registados 40,4 graus.O acréscimo de 276 óbitos observados em 3 dias ficou próximo da subida da mortalidade de todo o mês de junho do ano passado por comparação com 2015. Em 2016 morreram em junho 8177 pessoas, mais 365 face a junho de 2015.