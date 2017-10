Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Calor obriga a reforço de meios dos bombeiros

Ex-líder da Liga dos Bombeiros Portugueses aponta vegetação em extrema secura e fragilidade das populações para manter dispositivo elevado.

O presidente do Centro de Estudos e Intervenção em Proteção Civil, Duarte Caldeira, defende que perante a previsão de calor a partir de segunda-feira é recomendável haver "um reforço de meios nas zonas com maior risco de incêndio".



Contactada ontem pelo CM, a Autoridade Nacional de Proteção Civil não respondeu se tem previsto um reforço e pré-posicionamento de meios nas zonas mais sensíveis.



"Os indicadores disponíveis vão no sentido da existência de um risco menor por comparação com o verificado no último domingo e segunda-feira", referiu o ex-presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses. "As previsões indicam temperaturas no máximo de 30 graus, uma percentagem de humidade superior a 30 e uma velocidade do vento inferior a 30 quilómetros por hora. Uma realidade bem diferente da verificada a 15 e 16 de outubro", avançou.



Contudo, "é minha convicção, perante a extrema secura da vegetação e grande fragilidade psicológica em que se encontra a população, que deve haver um reforço de meios", disse Caldeira.



Meios aéreos adjudicados perto de últimos fogos

A Autoridade Nacional de Proteção Civil fez 2 adjudicações diretas para prolongar, até 31 de outubro, os contratos de aluguer de 8 helicópteros médios e 2 aviões anfíbios.



O CM sabe que os contratos foram fechados a 13 de outubro. Foram adquiridas ainda mais 70 horas de voo de dois aviões ‘Fireboss’.



CR7 paga cuidados médicos

Cristiano Ronaldo mostrou-se solidário em relação à tragédia vivida em Portugal e, depois de partilhar nas redes sociais uma mensagem em que revelou o seu apoio aos familiares das vítimas dos incêndios, fez questão de ajudar financeiramente.



De acordo com uma das irmãs do craque, Katia Aveiro, o internacional português pagou os cuidados médicos a 370 feridos, mostrando mais uma vez o seu lado solidário.



Recorde-se que, há cerca de um ano, quando a sua terra natal, a Madeira, foi assolada pelas chamas, Ronaldo ofereceu prontamente ajuda financeira, através de um telefonema dirigido ao presidente do Governo Regional da Madeira. "Estou convosco", escreveu na altura nas redes sociais.



PORMENORES

Semana quente no Interior

É no Interior Sul que estão previstas as temperaturas mais altas. Em Alcácer do Sal, a indicação é de 30 graus para sexta- -feira. Évora será a capital de distrito mais quente, com 28ºC.



Mais verbas

O Governo prevê aumentar o montante para combate aos incêndios em 24 milhões de euros no próximo ano e estima alocar mais de 20 milhões à recuperação das áreas ardidas.