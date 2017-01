Câmara da Guarda questiona Governo sobre encerramento do Centro Educativo do Mondego

O presidente da Câmara Municipal da Guarda, Álvaro Amaro, anunciou esta terça-feira que questionou a ministra da Justiça sobre o eventual encerramento do Centro Educativo do Mondego (CEM) e que pediu esclarecimentos "adequados" para evitar "especulações". É um dos centros do País que acolhe menores que cometeram crimes e que foram condenados em tribunal.



Na missiva enviada à ministra Francisca Van Dunem, o autarca refere que "na sequência das preocupantes notícias que têm sido veiculadas pela imprensa local e nacional sobre o encerramento" do CEM, solicita "os esclarecimentos mais adequados para que se possam evitar qualquer tipo de especulações".



"O CEM tem como destino efetivo o seu encerramento, pura e simplesmente, ou mantém a sua atividade como tem acontecido ao longo destes anos?", questiona Álvaro Amaro.





E, "se porventura houver alterações, os colaboradores mantêm os seus postos de trabalho?", acrescenta.O autarca quer também saber quais as respostas sociais que vão ser mantidas no estabelecimento da Guarda e quais as que vão deixar de ser prestadas."Porquê o encerramento do CEM, se for o caso, ao invés, não se opta pela transferência de beneficiários de outros Centros situados no litoral, como é o caso do Estabelecimento de Vila do Conde, para o Centro Educativo do Mondego?", refere no documento a que hoje a agência Lusa teve acesso.Para Álvaro Amaro, "se a taxa de ocupação atual do CEM é inferior à média nacional, esta resulta exclusivamente de uma opção governamental"."As medidas de internamento decretadas tanto podem ser executadas em estabelecimentos do interior como no litoral, bastando, para o efeito, que essa opção seja efetiva, internando, desde logo, mais beneficiários em Centros do interior, o que permitirá, como se compreende, que estes obtenham resultados acima da média nacional", observa.O autarca da Guarda diz acreditar que o assunto irá merecer a "melhor atenção" da ministra da Justiça, apelando a "uma melhor e mais adequada ponderação desta opção"."Promover uma política em defesa da coesão e sustentabilidade do território nacional passa pelo aumento de uma oferta dos estabelecimentos do Estado que desenvolvem a sua atividade nos territórios de mais baixa densidade populacional", termina.O eventual encerramento do CEM, situado na freguesia de Cavadoude, motivou a criação de uma petição na internet, dirigida ao Presidente da República, ao presidente da Assembleia da República, ao primeiro-ministro, à ministra da Justiça e aos grupos parlamentares na Assembleia da República.Os autores apelam ao Governo que "mantenha em funcionamento o único Centro Educativo do interior do país" e que garanta que os funcionários "mantêm a estabilidade familiar, profissional e residencial a que têm direito".A concelhia do CDS-PP/Guarda referiu, em comunicado, que "concorda que haja novos projetos, no âmbito da justiça, que acrescentem valor e empregabilidade ao concelho da Guarda, mas sem que isso signifique o encerramento ou substituição das instituições existentes, muito menos que esses serviços sejam transferidos do interior para o litoral".