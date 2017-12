Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmara de Albufeira contrata 73 funcionários

Em 2017 foram contratados 54, cifrando o quadro de pessoal atualmente em 1146.

Por José Carlos Eusébio | 19.12.17

A Câmara de Albufeira pretende aumentar o seu número de funcionários, que atualmente é de 1146. Para o próximo ano, o orçamento municipal, que já foi aprovado pela autarquia, prevê a criação de 73 novos postos de trabalho.



"Entre 2011 e 2015, o município assistiu, por imposição legal, a um decréscimo de trabalhadores motivado por cessações definitivas de funções, nomeadamente por aposentações e rescisões de contratos de trabalho", segundo consta do documento aprovado pela autarquia.



O número passou, nesses quatro anos, de 1368 para 1100 trabalhadores em efetividade de funções. No ano passado, a autarquia já contratou 54 funcionários.



No que concerne aos novos postos de trabalho definidos para 2018, 15 são na carreira de assistente técnico para a área de animador sócio-cultural e 58 na carreira de assistente operacional, na área da atividade de auxiliar técnico de educação. Além destes, estão previstos 110 funcionários em situação de mobilidade.



O mapa de pessoal contempla a possibilidade de a autarquia vir a dispor de um total de 1616 postos de trabalho, mas atualmente só "1146 encontram-se efetivamente ocupados", enquanto "287 estão vagos", revela a câmara.



A nível da distribuição por carreiras, a maior parte dos funcionários municipais são assistentes operacionais e assistentes técnicos. Relativamente às funções mais bem remuneradas, o mapa prevê 21 cargos dirigentes e 239 técnicos superiores.



Esta câmara algarvia dispõe ainda de Polícia Municipal, cujo quadro de pessoal contempla 22 elementos.