Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmara de Amarante vai restaurar edifício da antiga cadeia

O prazo de execução da obra é de 270 dias.

Por Lusa | 16:13

A Câmara de Amarante abriu concurso para a reabilitação e restauro do imóvel da antiga casa da câmara e cadeia, com um valor base de 233 mil euros, foi esta quinta-feira publicado em Diário da República.



O prazo de execução da obra é de 270 dias.



A empreitada vai intervir no edifício situado na artéria conhecida em Amarante como rua da Cadeia, no centro histórico da cidade, onde no passado funcionou uma prisão, que é propriedade da autarquia.



De aspeto austero, o imóvel em granito, de três pisos, foi construído no século XVI, destacando-se na sua fachada o escudo de armas reais atribuído a D. Sebastião.