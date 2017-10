Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmara de Arganil pede moderação no consumo de água

Algumas populações afetadas pelos incêndios continuam sem abastecimento de água.

14:18

A Câmara de Arganil apelou esta quinta-feira ao "uso racional de água" nas povoações do concelho onde o abastecimento não foi afetado pelos incêndios ou já foi restabelecido.



"Há ainda algumas populações sem abastecimento de água, devido à falta de energia", refere a Câmara Municipal numa informação à população deste concelho do distrito de Coimbra.



A autarquia está a fazer "esforços junto das entidades competentes para que a energia seja reposta o mais rapidamente possível", apelando ainda "ao uso racional de água nas localidades em que há abastecimento".



Entretanto, a Câmara de Arganil iniciou hoje uma campanha de recolha de bens para as vítimas dos incêndios no concelho.



Os bens necessários são "alimentos não perecíveis" para pessoas, alimentos para animais, roupa e calçado.



Através do Gabinete de Apoio às Vítimas dos Incêndios e da Loja Social, a Câmara recebe os bens doados na antiga Cerâmica Arganilense.



Os bens para consumo humano que podem ser entregues são essencialmente enlatados, grão, feijão, azeite, arroz, massa, sal, água, barras de cereais, bolachas, sumos e leite.



Fazem ainda falta lençóis, cobertores, mantas, pijamas, roupa interior, calçado, fraldas, toalhas de banho e produtos de higiene.



Para alimentar os animais, os serviços municipais aceitam palha e rações para porcos, galinhas, cabras e cães.



Para o efeito, o Espaço Multiusos da Cerâmica Arganilense está aberto de segunda-feira a sábado, das 09:00 às 20:00, e nas manhãs de domingo, entre as 09:00 às 13:00.