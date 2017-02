Câmara de Barcelos condenada a pagar 172 milhões

O que achou desta notícia?







A Câmara de Barcelos vai ter de pagar 172 milhões de euros à empresa concessionária da água e do saneamento do concelho. A decisão do Tribunal Constitucional (TC) foi tomada na sexta-feira e vem confirmar a deliberação do Supremo Tribunal Administrativo. A autarquia, que em outubro tinha anunciado o resgate da concessão por 87 milhões, não se conforma com a decisão e já fez saber que vai recorrer. O contrato foi celebrado em 2004 pelo então presidente da câmara, Fernando Reis."A Câmara Municipal vai apelar desta decisão para o pleno do TC, por entender que o acórdão contém contradições intrínsecas insanáveis e que carecem de ser aclaradas", avançou ao CM o gabinete de Miguel Costa Gomes, atual presidente da autarquia. A câmara diz ainda que, apesar da decisão do Constitucional, o processo não terminou. "A decisão não é final e não transitou em julgado. Entretanto, a ação executiva continua suspensa e o processo negocial entre o município e os acionistas da empresa mantém-se", refere a mesma fonte.Em janeiro de 2012, o Tribunal Arbitral de Lisboa condenou a Câmara de Barcelos a pagar, até 2035 e em tranches anuais, uma indemnização de 172 milhões de euros à Águas de Barcelos, para assegurar o reequilíbrio financeiro da concessão. Em causa, o facto de os consumos previstos no contrato de concessão nunca terem sido atingidos. A câmara recorreu para os tribunais administrativos, mas estes confirmaram a condenação.