Câmara de Cabeceiras de Basto paga a pronto a todos os fornecedores

Dívida da autarquia passou de 8,7 para 5,5 milhões de euros em pouco mais de três anos.

Por Secundino Cunha | 08:37

A Câmara de Cabeceiras de Basto integra, desde finais do ano passado, o restrito lote das autarquias portuguesas que pagam aos fornecedores a pronto, ou seja, num prazo inferior a 30 dias.



Na reunião do executivo de amanhã, o presidente da Câmara, Francisco Alves, vai falar aos vereadores da "excelente saúde financeira da autarquia" e dar conta da dívida atual.



Em comunicado, a Câmara de Cabeceiras de Basto assegura que a dívida que se situava, em finais de 2013, nos 8,7 milhões de euros cifra-se agora em 5,5 milhões. Ou seja, em apenas 3 anos, a dívida da autarquia caiu mais de 3,2 milhões de euros.



Na nota, ontem divulgada, fica a saber-se ainda que, dos 5,5 milhões de euros em dívida, atualmente, 5,3 milhões dizem respeito a empréstimos bancários - cujo pagamento obedece a planos definidos e que estão a ser cumpridos. Quanto aos outros 200 mil, referem-se a faturas de fornecedores que deram entrada na contabilidade este mês.



"A redução da dívida foi uma opção política assumida desde o início do atual mandato e foi graças ao controlo apertado da despesa e ao rigor na aplicação dos dinheiros públicos que foi possível manter uma boa imagem junto dos fornecedores, sem que esta opção tenha colocado em causa a execução dos diversos planos de atividade", afirmou, em comunicado, o autarca, Francisco Alves.



Para todos os efeitos, o pagamento a pronto é considerado quando um município paga aos fornecedores num prazo inferior a 30 dias.



Ora, a Câmara de Cabeceiras de Basto paga atualmente num prazo médio inferior a 20 dias.