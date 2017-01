Câmara de Espinho perde milhões em fundos europeus

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

A Câmara de Espinho perdeu 2,2 milhões de euros devido ao chumbo da delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU) na assembleia municipal. A oposição, composta por PS, CDU e BE, a que se juntaram as juntas de Espinho e de Anta e Guetim, votou contra o projeto. A autarquia fica, dessa forma, impossibilitada de usar 2,2 milhões de euros já alocados em fundos europeus para investimento na reabilitação de espaços públicos."Este projeto iria provocar desigualdades e beneficiar elites", disse José Carvalhinho, vogal do PS na assembleia. "A junta não foi ouvida, também não tinha de o ser, por isso votei contra", justificou Rui Torres, presidente de Junta de Espinho. Os proprietários dos imóveis enquadrados na ARU ficam impedidos de recorrer ao crédito bonificado e a incentivos para reabilitarem as suas casas. A isenção de IMI por dez anos e de taxas de licenciamento bem como outros benefícios fiscais ficam, igualmente, vedados aos privados."Este chumbo vai ter repercussões graves na economia local. A criação de postos de trabalho na área da construção civil fica comprometida", afirmou Paulo Castro, vogal do PSD. A Área de Reabilitação Urbana integra a zona habitacional mais degradada da cidade, entre o Rio Largo e a rua 43, entre a rua 2 e a rua 10. Na rua 19, a ARU iria da rua 2 até à rua 20. "O investimento no espaço público pode ficar comprometido com esta opção da oposição. Os proprietários perdem benefícios fiscais e o recurso a financiamentos para reabilitarem as suas casas", disse Vicente Pinto, autarca de Espinho.