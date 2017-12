Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmara de Lagos paga dívida 9 anos antes do prazo

Município pagou 2,368 milhões de euros na última tranche da dívida ao PAEL. Empréstimo foi de 9,5 milhões.

Por João Mira Godinho | 07:40

A Câmara de Lagos liquidou o total em dívida no âmbito do Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), com a entrega final de cerca de 2,368 milhões de euros. A autarquia tinha contraído um empréstimo de 9,508 milhões, em 2012, com um prazo de pagamento de 14 anos. A liquidação da dívida surge 9 anos antes do previsto.



"Os últimos anos têm sido anos de causas, compromissos, incentivos, de conquistas, de consolidação e fortalecimento", referiu Joaquina Matos, presidente da autarquia, sobre o esforço que foi feito, pela câmara, para se antecipar o pagamento da dívida. Acima de tudo, foram anos de "coesão em prol do nosso município e dos nossos cidadãos", acrescentou a autarca.



Em comunicado, a Câmara de Lagos explica que o PAEL tinha como principal objetivo a "regularização de dívidas vencidas há mais de 90 dias", em março de 2012, quando a autarquia enfrentava dificuldades financeiras, "devido à queda acentuada, a partir de 2008, das principais fontes de receita, principalmente o Imposto Municipal sobre Transmissões, licenciamento de obras e derrama".



"Com a operacionalização deste programa [PAEL] e o financiamento que instituiu, aliados a um grande rigor e austeridade na gestão autárquica, o município conseguiu meios financeiros para fazer face ao passivo de tesouraria", a juros inferiores aos praticados na altura, explica o comunicado.



Com esta liquidação, a Câmara de Lagos deixa de estar sujeita às regras impostas pelo PAEL que, entre outras obrigações, forçavam a aplicação das taxas municipais ao nível máximo.