Câmara de Lamego tudo irá fazer para ajudar famílias das vítimas mortais

As explosões ocorreram cerca das 17h50 e deixaram destruída uma fábrica de pirotecnia em Avões, a escassos quilómetros de Lamego.



"As juntas de freguesia mostraram vontade de que esta tragédia fosse acompanhada pelo município para que eles também pudessem decretar luto e por a bandeira a meia haste nas instalações das juntas de freguesia do município, mostrando o nosso respeito e o nosso pesar a estas famílias que foram afetadas por esta tragédia tão grande", revelou Francisco Lopes.



O autarca disse ainda aguardar com ansiedade que sejam encontradas todas as vítimas mortais e identificadas, para depois serem entregues às famílias.



Francisco Lopes explicou também que o apoio psicológico tem sido dado pelo Instituto Nacional de Emergência Médica, pela Autoridade Nacional de Proteção Civil e ainda pela psicóloga da autarquia.



"Tratam-se de casais jovens, com crianças pequenas, e tudo isso nos preocupa. Estamos a fazer esse acompanhamento permanente", concluiu.



A Câmara de Lamego anunciou ter decretado três dias de luto municipal pela morte daquelas seis pessoas.As explosões ocorreram cerca das 17h50 e deixaram destruída uma fábrica de pirotecnia em Avões, a escassos quilómetros de Lamego."As juntas de freguesia mostraram vontade de que esta tragédia fosse acompanhada pelo município para que eles também pudessem decretar luto e por a bandeira a meia haste nas instalações das juntas de freguesia do município, mostrando o nosso respeito e o nosso pesar a estas famílias que foram afetadas por esta tragédia tão grande", revelou Francisco Lopes.O autarca disse ainda aguardar com ansiedade que sejam encontradas todas as vítimas mortais e identificadas, para depois serem entregues às famílias.Francisco Lopes explicou também que o apoio psicológico tem sido dado pelo Instituto Nacional de Emergência Médica, pela Autoridade Nacional de Proteção Civil e ainda pela psicóloga da autarquia."Tratam-se de casais jovens, com crianças pequenas, e tudo isso nos preocupa. Estamos a fazer esse acompanhamento permanente", concluiu.

O que achou desta notícia?







71.4% Muito insatisfeito

71.4%





28.6% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







71.4% Muito insatisfeito

71.4%





28.6% Muito satisfeito pub

O presidente da Câmara de Lamego, Francisco Lopes, disse esta quarta-feira que o município tudo irá fazer para ajudar as famílias das pessoas que morreram nas explosões ocorridas terça-feira numa fábrica de pirotecnia em Avões.Seis pessoas morreram e duas estão ainda desaparecidas após explosões numa fábrica de pirotecnia em Avões, Lamego."Na medida das possibilidades e dos recursos que estão ao nosso dispor, iremos tudo fazer para as ajudar a repor a sua vida normal. A cidade está de luto, estas freguesias particularmente estão de luto, posto que era uma família numerosa, de pessoas que eram respeitadas na freguesia e no concelho", garantiu o autarca aos jornalistas.