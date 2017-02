Câmara de Loulé repara grátis casas de idosos

"Este é um processo que demora algum tempo, porque temos de cumprir uma série de passos até que o regulamento municipal seja publicado em Diário da República e possa entrar em vigor", explica Vítor Aleixo.



A expectativa do presidente da Câmara é que o programa ‘Viatura Oficina Móvel’ possa entrar em funcionamento "no próximo verão", alargando, assim, o leque de apoios sociais prestados à população.



A autarquia está, ao mesmo tempo, a elaborar um regulamento em que ficarão definidas as regras exigidas para o recurso a este programa por parte dos munícipes."Este é um processo que demora algum tempo, porque temos de cumprir uma série de passos até que o regulamento municipal seja publicado em Diário da República e possa entrar em vigor", explica Vítor Aleixo.A expectativa do presidente da Câmara é que o programa ‘Viatura Oficina Móvel’ possa entrar em funcionamento "no próximo verão", alargando, assim, o leque de apoios sociais prestados à população.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

A Câmara de Loulé vai implementar um serviço gratuito de pequenas reparações de carpintaria, canalização e eletricidade em casas de idosos e famílias pobres. O programa ‘Viatura Oficina Móvel’ deverá entrar em funcionamento em meados do corrente ano."É um projeto inovador que tem como principal público-alvo a população sénior do concelho. Muitas vezes, essas pessoas não têm ninguém nem dispõem de recursos para fazer pequenas reparações domésticas", refere aoVítor Aleixo, presidente da Câmara. O autarca explica que os serviços de ação social farão "uma prévia avaliação da insuficiência económica" de quem pedir ajuda.Será realizado um investimento de cerca de 30 mil euros na aquisição de uma viatura e no seu equipamento, com as ferramentas necessárias para efetuar as reparações - verba prevista no orçamento da Câmara para este ano. Já existe um funcionário camarário habilitado para a prestação deste tipo de serviços.