Câmara de Mirandela pede desculpa por erro na fatura da água

Segundo a explicação dada, "no caso dos pagamentos por autorização de débito direto em conta bancária, serão restituídos nos próximos dias pelo pagamento já efetuado".Aos restantes consumidores que já efetuaram o pagamento por outras vias, "serão emitidas notas de crédito numa nova fatura que será enviada brevemente".A autarquia pede ainda aos consumidores que ainda não efetuaram o pagamento, "que não o façam até à receção da nova fatura retificada".A justificação avançada para o alegado erro é a de que "a nova forma de apresentação da fatura da água determinou a necessidade de atualizar a aplicação informática que faz a gestão dos consumos e cobranças da água, coincidindo também com um mês de leituras pelos técnicos municipais".O município reconhece que o valore das faturas em causa, "compreensivelmente surpreendeu e perturbou os consumidores afetados"."A Câmara Municipal assume este erro e está a efetuar todas as diligências necessárias para que o impacto na vida dos consumidores seja mínimo e o mais rapidamente possível ultrapassado", acrescenta, apresentando "as mais sinceras desculpas aos afetados por esta situação".