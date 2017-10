Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmara de Seia abre conta solidária para apoiar vítimas dos incêndios

Para a autarquia é importante, a recuperação de habitações e a criação de condições que permitam "restaurar a sua qualidade de vida".

Por Lusa | 15:38

A Câmara Municipal de Seia anunciou hoje que abriu uma conta bancária para apoiar as vítimas dos incêndios, nomeadamente na recuperação de habitações e na criação de condições que permitam "restaurar a sua qualidade de vida".



"Perante as manifestações de disponibilidade de apoio em termos financeiros de cidadãos e empresas, para ajudar as vítimas dos incêndios que assolaram o concelho de Seia nos dias 15, 16 e 17 de outubro, a Câmara Municipal decidiu proceder à criação de uma conta solidária", justifica o município presidido por Carlos Filipe Camelo.



A autarquia esclarece que os recursos financeiros angariados com a conta solidária (com o IBAN: PT50-0045 4080 4029 3110 5079 5) serão "exclusivamente investidos" no apoio direto às famílias afetadas pelos incêndios florestais do concelho, nomeadamente "na recuperação de imóveis de habitação e na criação de condições que permitam restaurar a sua qualidade de vida".



Os resultados e a movimentação da conta serão dados a conhecer, periodicamente, em sede de Câmara e na Assembleia Municipais, promete o município de Seia, na Serra da Estrela, distrito da Guarda.



A autarquia está também preocupada com a falta de alimentação para os animais das explorações do concelho que foram afetadas pelas chamas, tendo já procedido à aquisição de feno e de ração.



"A este respeito, a onda de solidariedade também se tem feito refletir através de donativos de instituições, empresas e particulares", esclarece.



A fonte indica que os produtos podem ser levantados nas antigas instalações da empresa MRG - Manuel Rodrigues Gouveia, entre as 09h00 e as 17h00 (aos dias úteis) e das 09h00 às 13h00 (aos sábados).