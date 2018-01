Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmara de Setúbal vai gerir acessos às praias

Estrada de acesso às praias vai passar para gestão municipal, graças a um acordo com a Infraestruturas de Portugal.

09:09

A via de acesso às praias de Setúbal - Estrada Nacional 379-1 -, no Parque Natural da Arrábida, vai passar a ser gerida a nível municipal, depois de a autarquia ter aprovado, na quarta-feira, a celebração de um protocolo entre a Infraestruturas de Portugal e a Câmara de Setúbal.



O acordo a celebrar entre as duas entidades define que a gestão dos dois troços (entre a Gávea e a rotunda do Pinheiro e o acesso rodoviário à praia do Portinho da Arrábida) fica na competência da autarquia entre 1 de maio e 31 de outubro de cada ano, durante três anos.



Em comunicado, a Câmara de Setúbal diz estar "ciente das necessidades especiais nos troços de via, em particular durante a época balnear", defendendo que é de "interesse municipal a gestão direta dos mesmos, não só pela aposta num desenvolvimento turístico de qualidade, como pelo empenho da melhoria das condições de segurança de circulação e aposta no uso do transporte público e modos suaves".



Segundo a autarquia, a circulação nestas estradas fica prejudicada devido ao "estacionamento indevido ao longo de toda a faixa de rodagem, em especial nos meses de junho a setembro".



Além da conservação dos troços, a Câmara de Setúbal tem, durante a época balnear, a responsabilidade de prestar informações aos utentes da via e "garantir condições adequadas de segurança rodoviária, conforto, fluidez do tráfego, incluindo a realização de ceifas".



Também a colocação, conservação e remoção de equipamentos e sinalização relativos à regulação do trânsito são competências da autarquia.