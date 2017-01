Câmara de Vila Real de Sto. António paga operação aos olhos a 400 pessoas

Em 2007, a câmara chegou a enviar pacientes a Cuba para serem operados às cataratas, com a justificação de que, em Portugal, a espera era de 8 anos.



Além de Vila Real de Santo António, também a Câmara de Olhão está a pagar operações e consultas oftalmológicas aos seus munícipes no âmbito do programa ‘Cuidar’.



A Câmara de Vila Real de Santo António acaba de renovar o contrato com o Hospital Particular do Algarve para a prestação de serviços médicos com vista à realização de cirurgias oftalmológicas. Ao CM, a autarquia revela que a medida visa dar continuidade ao programa ‘Cuidar’, que "já permitiu melhorar a visão a mais de 400 munícipes, desde agosto de 2014 e até janeiro deste ano". Nesse período, foram ainda efetuadas 6500 consultas.O contrato agora renovado tem um prazo de execução de um ano, representando um investimento máximo de 75 mil euros por parte da autarquia. O documento pormenoriza os valores a suportar por cada operação, estando definido, por exemplo, o montante de 125 euros para o médico-cirurgião."O programa ‘Cuidar’ é um alerta para as deficiências do Serviço Nacional de Saúde e representa uma iniciativa histórica e um virar de página na gestão autárquica", refere ao CM Conceição Cabrita, vice-presidente da autarquia.