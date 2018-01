Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmara de Vizela alerta com dívida milionária

Direção Geral das Autarquias Locais aconselha município a acionar mecanismos de "alerta precoce".

Por Fátima Vilaça | 09:14

A Direção Geral das Autarquias Locais (DGAL) comunicou à Câmara de Vizela que devem ser acionados "os mecanismos de alerta precoce", tendo em conta a sua situação financeira de 2016.



Em comunicado, a autarquia refere que, de acordo com a DGAL, "a dívida total do município ultrapassava, no final de 2016, a média da receita corrente líquida cobrada em 2013, 2014 e 2015 em 4 473 860 euros".



"Não obstante a aparente saúde financeira do município de Vizela, propalada pelo anterior executivo, a presente informação da DGAL vem contrariar tais informações", destaca o comunicado da autarquia. O executivo, liderado pelo independente Vítor Hugo Salgado, indica que não foi mantida, pelo antecessor, Dinis Costa (PS), "uma linha de contenção e o rigor financeiro fundamental para a sustentabilidade económica do município".



O autarca refere também que, a agravar a situação financeira, "verificou-se, ainda, um ano eleitoral pejado de excessos, que, certamente, deixará as suas marcas".



Eleito em outubro, o presidente da Câmara de Vizela critica a "ausência de medidas de contenção e gestão rigorosa e eficiente dos dinheiros públicos que visasse a continuação da redução do défice orçamental e a reorientação da despesa pública".



O autarca conclui que "o documento da DGAL constata, de forma oficial, que a autarquia de Vizela, fruto da gestão carente de competência a que, de um modo geral, esteve sujeita nos tempos mais recentes", colhe os resultados do caminho trilhado pelo anterior executivo, no ano em apreço.



O CM tentou, sem sucesso, uma reação de Dinis Costa.