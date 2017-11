Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmara deverá assumir recolha de lixo no Porto

Vai deliberar se a Empresa Municipal do Ambiente assume de imediato o serviço.

Por Manuel Jorge Bento | 09:17

A Empresa Municipal de Ambiente do Porto poderá assumir a operação da recolha de lixo. A decisão será tomada na terça-feira, em reunião de câmara, com base numa proposta de não adjudicar e revogar a decisão de contratação, no âmbito de um concurso público internacional, da recolha de resíduos e limpeza pública.



De acordo com o município liderado por Rui Moreira, "o executivo decidirá ainda quanto a ser a empresa municipal a iniciar de imediato os procedimentos para a prestação de todos os serviços adequados, o que decorre do facto de, desde agosto deste ano, a Câmara Municipal ter delegado a gestão de resíduos e limpeza pública", o que deixa a câmara com "um instrumento que não possuía em março de 2016" - quando foi lançado o concurso público.



As falhas e insuficiências na recolha de lixo e limpeza da cidade têm sido muito criticadas e foram um dos temas quentes da campanha eleitoral para as autárquicas de 1 de outubro passado. Várias forças partidárias referiram que esta questão está diretamente relacionada com o ‘boom’ turístico do Porto, que tem levado cada vez mais visitantes à cidade, originando o aumento da quantidade de lixo nas ruas, bem como com a realização de diversos eventos que o Porto tem acolhido e promovido.



Já no verão do ano passado, a autarquia revelava que dispunha de um projeto para alterações profundas na recolha de resíduos e limpeza da cidade, desenvolvido após estudos realizados com a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Naquela altura, o serviço estava concessionado em grande parte da cidade.