Câmara diz que percursos pedestres em Pedrógão Grande ficaram destruídos

Pedrógão Grande tinha oito percursos pedestres no seu território, sendo que alguns ficaram apenas parcialmente destruídos, uma vez que passam também por dentro de localidades.



O incêndio que deflagrou no dia 17, em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, provocou pelo menos 64 mortos e mais de 200 feridos, e só foi dado como extinto no sábado.



O fogo atingiu também os concelhos de Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos, no distrito de Leiria, e chegou aos distritos de Castelo Branco, através da Sertã, e de Coimbra, pela Pampilhosa da Serra.



O presidente da Câmara de Pedrógão Grande, Valdemar Alves, disse esta quarta-feira à agência Lusa que grande parte dos percursos pedestres existentes no concelho ficaram destruídos ou parcialmente destruídos."A maioria dos percursos pedestres do concelho estão destruídos ou parcialmente destruídos", afirmou o autarca, após o incêndio que começou no dia 17 naquele concelho e que provocou 64 mortos e mais de 200 feridos.Contudo, o autarca adiantou que a empresa "Trilhos do Zêzere" já se prontificou a fazer o levantamento da situação no terreno e a preparação dos trilhos, de modo a colocá-los novamente operacionais.