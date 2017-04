Câmara do Porto atualiza rendas de casas sociais

Atualmente, a Câmara do Porto tem investido dezenas de milhões de euros em reabilitações de bairros sociais, "o maior investimento que a autarquia tem em curso neste mandato". Cerca de 15 000 famílias usufruem de habitação social no Porto.



Com a nova lei, houve uma alteração no cálculo do valor do arrendamento apoiado. A câmara procurou criar um mecanismo que limita os aumentos, depois de classificar a alteração como "socialmente inaceitável". Se a lei fosse aplicada sem qualquer mecanismo de mitigação, "iria conduzir a um aumento médio de 29 por cento das rendas".

A Câmara do Porto atualizou ontem as rendas das habitações sociais, uma medida que irá fazer diminuir 14,76 euros, em média, os valores pagos por cerca de 3500 famílias, e aumentar até 4 euros as rendas de 5716 outras famílias. Para 2470 casas, o valor das rendas mantém-se inalterável.Em reunião pública do executivo municipal, no dia 1 de março, foi anunciado que 5716 famílias iriam sofrer um aumento nas rendas de 10,76 euros. No entanto, a câmara decidiu aplicar medidas de "mitigação", através de mecanismos internos, que servem de "amortecedores" às pessoas que ficariam lesadas. Vão sofrer, assim, um aumento no máximo até 4 euros.A autarquia não está de acordo com a nova lei que entrou em vigor. "A legislação aponta para soluções que não fazem sentido e os preços deveriam ser aplicados livremente pelas autarquias", afirmou fonte da autarquia, uma vez que "é a câmara e não o Estado que suporta na totalidade os custos do investimento nos bairros sociais".