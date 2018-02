Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmara já encomendou novo mercado municipal

Estrutura vai nascer no lugar do prédio Coutinho, no centro histórico da cidade.

Por Silvana Araújo Cunha | 08:50

Dezoito anos e vários processos judiciais depois, o prédio Coutinho, no centro histórico de Viana do Castelo, vai ser demolido para dar lugar a um mercado municipal, e a autarquia entregou, por ajuste direto, por 73 700 € mais IVA, a elaboração do projeto ao gabinete de arquitetura de António Santos Gomes (Lisboa) por falta de recursos próprios.



O contrato, celebrado a 26 de janeiro, prevê "serviços de arquitetura, engenharia e levantamento topográfico". O estudo prévio terá de ser entregue no prazo de 30 dias, o anteprojeto demorará mais três meses a ser realizado e o projeto de execução outro trimestre.



O projeto inicial do mercado já tinha sido elaborado em 2003/ /2004, ainda durante a liderança do ex-autarca socialista Defensor Moura, mas o atual presidente, José Maria Costa, entendeu, em junho de 2016, reajustá-lo à "realidade atual".



"O edifício terá que responder às necessidades da cidade e que ser um fator de atratividade do centro histórico", sublinhou, na ocasião, o autarca. "O novo mercado terá duas áreas fortes, uma ligada aos produtos regionais, vinhos, enchidos e compotas, e outra destinada às iguarias do mar, pescado e mariscos", explicou.



Na altura, José Maria Costa adiantou que "o projeto inicial previa muitas áreas comerciais e de serviços que, hoje, face à evolução que a cidade teve e à dinâmica comercial que sofreu, não são necessárias, havendo outros valores emergentes".



Os últimos 14 moradores que ainda ocupam oito apartamentos do prédio têm de sair em março. A demolição do histórico edifício está orçada em 1,2 milhões de euros.