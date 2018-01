Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmara trava instalação de paiol para pirotecnia

Moradores de Pereira estão contra o projeto e avançam com abaixo-assinado.

Por Ana Palma | 10:24

A Câmara de Portimão travou a intenção de um empresário em instalar um paiol destinado a receber material pirotécnico num terreno no sítio da Pereira.



O medo era o sentimento mais palpável na população do sítio da Pereira, em Portimão, desde que teve conhecimento do projeto do empresário de Cantanhede com vista a construir, num terreno próximo da localidade, um paiol destinado a receber contentores com material pirotécnico, que seria depois distribuído na zona Sul do País.



Os moradores estavam a preparar um abaixo-assinado e uma queixa no Instituto de Conservação da Natureza e Florestas. Apesar do chumbo, os moradores continuam "assustados e revoltados com a possibilidade da construção de um paiol de material pirotécnico junto a uma zona urbana, onde residem muitas pessoas, algumas das quais idosas, num terreno a Sul do Autódromo Internacional do Algarve e de um hotel", referiu ao CM Ana Lourenço, de 44 anos, residente no sítio da Pereira, uma das subscritoras do abaixo-assinado.



Já José Nunes Lourenço, de 78 anos, diz que não quer "ter pirotecnia do outro lado da estrada" que passa junto à sua casa, a "cerca de 50 metros". E Maria Angelina, de 69, fala do medo "de poder haver uma explosão" e de possíveis "incêndios florestais".



Fonte da autarquia, contactada pelo CM, garantiu, contudo, que a intenção do empresário não vai passar do papel, porque depois de ser apreciado o projeto, chegou-se à conclusão de que "o terreno em causa não reúne condições" para a construção do paiol. O empresário terá desistido do projeto.