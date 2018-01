Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmaras de vigilância registam assalto a loja em Famalicão

Assaltante aproveitou a ausência da funcionária para roubar dinheiro.

13:13

Uma loja no centro de Vila Nova de Famalicão foi alvo de um assalto, na passada segunda-feira, momento que ficou registado em vídeo pelas câmaras de segurança do local.



De acordo com a rádio Cidade Hoje, o assaltante terá aproveitado a ausência da funcionária da recepção para roubar o dinheiro que se encontrava numa gaveta.



O assalto ao estabelecimento ocorreu por volta das 16h00.