Câmaras do Norte gastam 644 euros por habitante

Autarquia de Alfândega da Fé gastou 75 por cento do orçamento no pagamento de dívida.

Por Manuel Jorge Bento | 08:22

As autarquias do Norte do País gastaram, em média, 644 euros por habitante, no ano passado - uma subida face a 2015. O valor consta do relatório ‘Norte Estrutura’, divulgado ontem pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional.



O documento revela que, em Terras de Bouro, Resende e Tarouca, os gastos com pessoal representa, mais de 40% da despesa municipal e que 75% da despesa de Alfândega da Fé foi para pagar dívida.



Do lado da receita, cada habitante dos municípios com mais de 100 mil cidadãos entregou 314 € em impostos (incluindo a participação fixa no IRS), no ano passado.



Os valores descem para 210 € nos concelhos que têm entre 20 mil e 100 mil moradores, e para 159 € em municípios com menos de 20 mil.



Na área metropolitana do Porto, as receitas fiscais representaram quase metade (46,8%) das receitas das autarquias. Na Maia, as receitas fiscais representam 65,8% dos proveitos.



"As receitas de impostos municipais, em particular o IMT e a derrama, deram um forte contributo para o crescimento das receitas dos municípios, enquanto as transferências da administração central, nas quais se incluem os financiamentos da União Europeia, tiveram uma evolução negativa", revela o relatório - que indica também que não existia, no final do ano passado, qualquer município em rutura financeira.



Foi ainda registada, em 2016, "uma forte redução do investimento" das autarquias nortenhas, em particular na aquisição de bens de capital, onde se incluem, por exemplo, instalações desportivas e recreativas, escolas, viadutos, arruamentos e estradas rurais.