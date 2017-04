Câmaras junto a portos vão apoiar salvamentos

O chefe do Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional, António Silva Ribeiro, considera que este sistema irá permitir mais rapidez nos salvamentos e uma "melhor gestão de recursos e capacidade em termos de decisão".



A primeira estação instalada no Algarve foi inaugurada ontem pelo secretário de Estado da Defesa, Marcos Perestrello, que prevê, até final deste ano, "ter a cobertura integral da costa algarvia". As próximas serão instaladas no Cabo de Santa Maria, na barra Faro/Olhão, na Ponta do Altar, à entrada do porto de Portimão, e no Cabo de São Vicente, em Sagres.O chefe do Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional, António Silva Ribeiro, considera que este sistema irá permitir mais rapidez nos salvamentos e uma "melhor gestão de recursos e capacidade em termos de decisão".

A costa algarvia vai passar a estar vigiada por quatro radares com câmaras de vídeo móvel, que vão ser instalados até ao final do ano à entrada dos principais portos. A primeira estação do sistema ‘Costa Segura’ foi inaugurada ontem em Vila Real de Santo António.O sistema é considerado um precioso instrumento de apoio à decisão do capitão do porto em casos de salvamento marítimo ou outros incidentes no mar. A primeira estação já está a funcionar e é composta por um radar, uma câmara térmica, de visão diurna e noturna, e uma antena de transmissão, que foram instalados à entrada da barra local, junto ao farol.Já a unidade de controlo do equipamento está a funcionar dentro da Capitania do Porto de VRSA. "Será uma ferramenta fundamental em casos de salvamento marítimo, para decidir o fecho ou abertura das barras no sentido de garantir a segurança da navegação", explicou aoo comandante da Capitania do Porto de Vila Real de Santo António, Pedro da Palma.